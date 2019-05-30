مصدر: الديمقراطي سيجتمع بحضور بارزاني ونجيرفان للرد على موقف الاتحاد الوطني

2019/05/30 | 11:19

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بغداد اليوم_ أربيل

أفاد مصدر مطلع، الخميس (30 أيار 2019)، بأن المجلس القيادي للحزب الديمقراطي الكردستاني، سيعقد اجتماعا مهما هذا اليوم، بحضور زعيم الحزب مسعود، ورئيس الاقليم المنتخب نيجرفان بارزاني.

وقال المصدر لـ(بغداد اليوم)، إن "الاجتماع سيعقد في مصيف صلاح الدين، لمناقشة تطورات المرحلة المقبلة والرد على مقاطعة الاتحاد الوطني الكردستاني للحكومة الجديدة".

واضاف أن "الاجتماع سيبحث ايضا كيفية التوصل مع الاتحاد الوطني الى تفاهمات تسهل عملية المضي بتشكيل حكومة اقليم كردستان ".

ورجح المصدر أن "يتم تشكيل وفد من الديمقراطي الكردستاني لزيارة السليمانية لأقناع الاتحاد الوطني بالعودة الى جلسات البرلمان وانهاء الخلاف الذي حدث مؤخرا بسبب ازمة كركوك".

وكان القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني، عيدو بابا، أكد الاربعاء (29 أيار 2019)، أن حزبه لم يقاطع المشاركة في حكومة الاقليم، بل علق اعماله ومشاركته فيها، فيما أشار الى أن القرار يعتمد على موقف الحزب الديمقراطي الكردستاني في الايام المقبلة من اجل العدول عنه.

وقال بابا في حديث خص به (بغداد اليوم)، إن "هناك اتفاق موقع بين الحزبين، لكن للأسف الديمقراطي الكردستاني لم يلتزم ببنود الاتفاق".

وأضاف بابا، أن "الاتفاق تضمن حل مشكلة كركوك بتعيين محافظ جديد وان يكون من الاتحاد الوطني، وكذلك الموافقة على مرشح الحزب لتولي وزارة العدل الاتحادية، مقابل المضي في انتخاب رئيس الاقليم".

وأوضح أن "الديمقراطي لم يلتزم بتلك الشروط بل هو يرفض مرشح الاتحاد لتولي وزارة العدل، وكذلك يشدد على ضرورة ان يكون محافظ كركوك المقبل مستقل من خارج الاتحاد الوطني".

وكان برلمان اقليم كردستان قد انتخب، الثلاثاء (28 أيار 2019) نيجرفان بارزاني رئيساً لإقليم كردستان بعد عقده جلسة للتصويت تضمنت ترشيح 4 شخصيات.

وقال مراسل (بغداد اليوم)، إن البرلمان صوت على انتخاب نيجرفان بارزاني، رئيسا للإقليم، بحصوله على 68 صوتاً من الحاضرين البالغ عددهم 81.

قبيل ذلك، عقد برلمان الإقليم، جلسة التصويت على انتخاب رئيس الإقليم، بمقاطعة كتل الجماعة الإسلامية والاتحاد الإسلامي الكردستاني، وكتلة الجيل الجديد، والاتحاد الوطني الكردستاني الذي قرر مقاطعتها بشكل مفاجئ رغم وجود اتفاق سياسي مع الحزب الديمقراطي الكردستاني بدعم ترشيح نيجيرفان بارزاني لرئاسة الاقليم.

وقال المتحدث باسم الاتحاد الوطني، إن "حزبه قرر فسخ الاتفاق مع الحزب الديمقراطي ومقاطعة الجلسة" دون ان يوضح الاسباب.

قبلها اشترط الاتحاد الوطني، حسم الحزب الديمقراطي الكردستاني لقضية محافظ كركوك قبل دعم انتخاب نيجرفان بارزاني رئيسا للإقليم وذلك في اجتماع عقده سبق عقد جلسة البرلمان، وفقاً لما ذكره مراسل بغداد اليوم.

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وأدانت

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