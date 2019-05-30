2019/05/30 | 11:20
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- النتائج..
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الغدير تنشر نتائج السادس الابتدائي لمديريتي الرصافة " 2 - 3 ") نشر أولاً على موقع (قناة الغدير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الغدير تنشر نتائج السادس الابتدائي لمديريتي الرصافة " 2 - 3 ") نشر أولاً على موقع (قناة الغدير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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