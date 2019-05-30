أردوغان وترامب يبحثان قضايا ثنائية وإقليمية في اتصال هاتفي

2019/05/30 | 11:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ونظيره الأمريكي دونالد ترامب قضايا ثنائية وإقليمية.وذكر مصدر ان اتصالا هاتفيا جرى بين الرئيسين وان أردوغان جدد خلاله مقترحه لتشكيل فريق عمل مشترك بخصوص منظومة الدفاع الصاروخي إس -400 المخطط أن تستلمها تركيا من روسيا وذلك كضرورة للأمن القومي التركي “.كما رحب الرئيس التركي بإلغاء الرسوم الإضافية […]

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