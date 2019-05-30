2019/05/30 | 11:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / خطوة برس أعلنت وزارة التعليم العالي، اليوم الخميس استبدال اثنين من رؤساء جامعات في العاصمة بغداد وتعيين اثنين آخرين بدلا عنهم بالوكالة.وأفاد بيان صدر عن الوزارة وتلقت “خطوة برس” نسخة منه بأن “وزير التعليم العالي .د قصي السهيل وجه بانهاء تكلييف د.صادق محمد جياد الهماش من مهام منصب رئيس جامعة المستنصرية

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وزير التعليم يستبدل اثنين من رؤساء الجامعات في بغداد (وثائق) وكالة خطوة برس.

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