الإعدام بحق مدان قتل شخصا وأحرق جثته في البصرة

2019/05/30 | 11:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

أصدرت محكمة جنايات البصرة، اليوم الخميس، حكما بالإعدام شنقا حتى الموت على مدان قتل وأحرق جثة شخص بعد استدراجه الى منزله في قضاء

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