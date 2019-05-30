صحراء الموصل .. قنبلة موقوتة يجب ابطالها

2019/05/30 | 11:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد- خاص

محمود المفرجي الحسيني

تعد صحراء الموصل، المنطقة التي تنطلق منها حالات القلق من قبل مسؤولي وابناء محافظة نينوى، الذين يعتقدون بان كل الهجمات

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