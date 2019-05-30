نائب: البرلمان يحاجة إلى تصحيح مسار والرئاسة تتحمل المسؤولية

2019/05/30 | 11:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أكد النائب عن تحالف البناء عباس يابر العطافي، الخميس، أن مجلس النواب بحاجة إلى تصحيح مسار عمله الحالي، مشيرا إلى أن الجميع يتحمل مسؤولية ما يحصل بما في ذلك هيئة رئاسة المجلس.وقال العطافي في تصريح لـ/المعلومة/، إن “هناك نواب ادوا اليمين الدستوري ولم نشاهدهم داخل جلسات مجلس النواب”، مبينا أن “هولاء يعتبرون انفسهم […]

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