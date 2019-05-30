هيئة التقاعد تعلن صرف رواتب المتقاعدين ومكافأة نهاية الخدمة لمنتسبي الجيش السابق

2019/05/30 | 11:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- باشرت هيأة التقاعد الوطنية بدفع رواتب المتقاعدين المدنيين لشهر حزيران وكذلك دفع مكافأة نهاية الخدمة للمتقاعدين المدنيين لوجبة نيسان ٢٠١٩.

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