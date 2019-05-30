2019/05/30 | 11:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

استبعاد 20 لاعباً من منتخب الأشبال لأسباب فنية

متابعة/...استبعد الجهاز الفني لمنتخب الأشبال، الخميس، 20 لاعباً عن صفوف المنتخب من أصل ٦٥ لاعباً خلال الوحدة التدريبية التي جرت في ملعب الراحل علي حسين شهاب، وما زالت عملية التصفية جارية للابقاء على 30 لاعباً في المرحلة المقبلة.

وقال مدرب حراس المرمى علي حسين مشربت حسب بيان للاتحاد، إن "عميلة اختيار اللاعبين في هذه الأعمار صعبة جداً لأن العراق ولود بالمواهب، لذلك شاهدنا طاقات واعدة تستحق أن تمثل المنتخب مستقبلاً على وفق الإمكانات والمؤهلات التي يمتلكونها، وبالتالي أعطينا فرصة كبيرة لجميع اللاعبين، واليوم بعد تشاور الجهاز الفني قد أبعدنا عشرين لاعباً عن صفوف الفريق، ومن هنا أود إرسال رسالة لهم أنه بالرغم من أن المدرب حسن كمال وزملائي في الملاك التدريبي لم يقصروا معهم بالكلام الجميل، لكن إبعادكم ليس نهاية المطاف، وأمامكم مستقبل كبير، وبالتأكيد ستنالون فرصتكم في السنوات المقبلة".

وأضاف مشربت، أن "عملية اختيار حارس المرمى ليست سهلة في هذه الأعمار، ويجب أن تتوفر لدى الحارس بنية جسمانية، بالإضافة إلى الطول لكي يتم صقلهم بشكل صحيح، ووقع الاختيار على خمسة حراس مرمى سيتواجدون معي خلال الفترة المقبلة، ووقع الاختيار عليهم من خلال جولاتنا السابقة إلى الأكاديميات والمدارس الكروية والأندية، وسنعمل معهم بشكل صحيح بغية أن يكونوا جاهزين لتمثيل المنتخب".انتهى 1

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (استبعاد 20 لاعباً من منتخب الأشبال لأسباب فنية) نشر أولاً على موقع (عين العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (استبعاد 20 لاعباً من منتخب الأشبال لأسباب فنية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (عين العراق).