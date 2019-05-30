2019/05/30 | 11:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بابل/ خطوة برس كشفت قيادة شرطة بابل، اليوم الخميس، عن القاء القبض على مرتكب جريمة قتل بعد ساعات من ارتكابه الجريمة.وقالت القيادة في بيان صحفي تلقت “خطوة برس” نسخة منه “بأنه فور ورود معلومات عن جريمة قتل حدثت لشخص اربعيني بواسطة آلة حادة ( سكين ) من خلال التهجم عليه بداره الواقعة في ناحية

هناك تفاصيل اخرى بخصوص القبض على قاتل بعد ساعات من تنفيذ جريمته وكالة خطوة برس.

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