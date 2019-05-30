اخماد حريق في كرفان للحرس بدائرة حكومية في بغداد

2019/05/30 | 11:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..اعلنت مديرية الدفاع المدني، الخميس، عن اخماد حريق اندلع في كرفان للحرس باحدى الدوائر الحكومية في العاصمة بغداد.وذكر بيان للمديرية تلقت /المعلومة/ نسخة منه، ان “فرقة من الدفاع المدني تمكنت من اخماد حادث حريق أندلع بكرفان للحرس في دائرة مضخات ألمياه الثقيلة التابعة لوزارة الاسكان والإعمار بمنطقة حي البساتين المجمع السكني”.واضاف البيان […]

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