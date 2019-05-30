2019/05/30 | 11:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/متابعة ..أبدى نادي ميلان الإيطالي اهتماما بضم الفرنسي لوران كوسيلني مدافع وقائد أرسنال الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية.وذكرت صحيفة “ليكيب” الفرنسية أن كوسيلني لا يريد توقيع عقد جديد مع أرسنال وخوض تحدٍ جديد خارج إنجلترا.وأشارت الصحيفة إلى أن ميلان تواصل مؤخرا مع كوسيلني بشأن الانضمام للروسونيري في الميركاتو الصيفي، لكن يبقى هناك […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مدافع أرسنال على رادار ميلان) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مدافع أرسنال على رادار ميلان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).