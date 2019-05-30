2019/05/30 | 11:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هيئة التقاعد تعلن المباشرة بدفع رواتب المتقاعدين لشهر حزيران هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع السومرية نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2019/05/30 | 11:37.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع السومرية نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (هيئة التقاعد تعلن المباشرة بدفع رواتب المتقاعدين لشهر حزيران) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (هيئة التقاعد تعلن المباشرة بدفع رواتب المتقاعدين لشهر حزيران) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).