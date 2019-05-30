اعتقال متهمين بالإرهاب والقتل وترويج المخدرات في بغداد

2019/05/30 | 11:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} اعلنت قيادة عمليات بغداد، الخميس، اعتقال متهمين بالإرهاب والقتل وترويج المخدرات في مناطق متفرقة من العاصمة.

وقالت القيادة في بيان تلقت {الفرات نيوز} نسخة منه، إن "القوات الأمنية في قيادة عمليات بغداد، تمكت من القاء القبض على متهمين اثنين بالإرهاب في منطقتي، الفضل، والشورتان غربي بغداد".واضافت، انه "تم اعتقال ثلاثة متهمين بالسرقة في منطقتي، الكاظمية، والحسينية شمالي بغداد، فيما تم القبض على متهمين اثنين بالقتل العمد في منطقتي، حي العدل، والأمين".واشارت الى انه "تم اعتقال متهم بالتزوير في منطقة المعينات جنوبي بغداد، ومتهم آخر بترويج المخدرات في منطقة الكرادة".انتهى

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