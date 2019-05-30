التقاعد تباشر بدفع رواتب شهر حزيران وتصرف مكافأة نهاية الخدمة

2019/05/30 | 11:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أعلنت هيأة التقاعد الوطنية، مباشرتها بدفع رواتب المتقاعدين المدنيين لشهر حزيران ٢٠١٩ وكذلك دفع مكافأة نهاية الخدمة للمتقاعدين المدنيين لوجبة نيسان ٢٠١٩.

وذكر بيان للهيأة تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه انها "صرفت أيضاً مكافأة نهاية الخدمة لمنتسبي الجيش العراقي السابق ممن قدموا اعتراضات وقبلت اعتراضاتهم مع تكملة صرف فروقات رواتب الشهداء وضحايا الارهاب والدفعة الثانية من فروقات المشمولين بقانون مؤسسة السجناء".وبينت ان "صرف رواتب المتقاعدين أصبح شهريا واعتبارا من شهر حزيران ٢٠١٩، حيث استلم المتقاعدين المدنيين رواتبهم التقاعدية لوجبة شباط تمثل راتب شهري الثاني والثالث، ووجبة نيسان تمثل شهري الرابع والخامس، والآن راتب الشهر السادس {حزيران} اما المتقاعدين العسكريين استلموا الراتب التقاعدي لوجبة كانون الثاني تمثل راتب شهري الأول والثاني، ووجبة اذار تمثل راتب شهري الثالث والرابع، ووجبة حزيران تمثل رواتب شهري الخامس والسادس، وبالتالي ستلتقي عمليات صرف رواتب المتقاعدين المدنيين والعسكريين شهريا في شهر تموز ٢٠١٩".ولفت البيان الى ان هيأة التقاعد "باشرت بصرف رواتب المتقاعدين المدنيين شهريا اعتبارا من شهر حزيران ٢٠١٩" داعيا "المتقاعدين الذين لم يستلموا بطاقات الدفع الإلكتروني إلى توطين رواتبهم التقاعدية والحصول على بطاقات الدفع الإلكتروني من المصارف المخولة بذلك لسهولة استلامهم رواتبهم التقاعدية وبإمكان المتقاعدين حاملي بطاقات الدفع الإلكتروني مراجعة مراكز الدفع لاستلام مستحقاتهم".انتهى

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