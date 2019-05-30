“آسف، لقد تجاوزت الحدود”: نبذة عن جيل الشباب الفلسطيني

2019/05/30 | 11:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في عمله الذي حمل عنوان سيكولوجية الجماهير، (1895)، كتب عالم الاجتماع وأخصائي علم النفس الاجتماعي غوستاف لوبون: “إن الاضطرابات الكبيرة التي تسبق

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