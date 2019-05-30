بالفيديو.. لحظة مقتل المحامية فائزة العبيدي بإنفجار داخل سيارة زوجها

2019/05/30 | 11:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محلية- كلكامش برس؛ افاد مصدر امني في تصريح صحفي، بانتحار المحامية فائزة العبيدي صباح الثلاثاء في حي الضباط بمنطقة السيدية بسبب خلافات عائلية مع زوجها الضابط مقدم في الجيش.وقال مصدر آخر ان ذوي المحامية فائزة العبيدي اتهموا زوجها الضابط برمي الرمانات على زوجته وقتلها بسبب الخلافات التي تطورت اخيرا الى دعوى بالطلاق.

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