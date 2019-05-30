2019/05/30 | 11:45
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- متابعة/ خطوة برس أفادت القوات البرية الأوكرانية بمقتل 4 عسكريين جراء تحطم مروحية عسكرية من طراز “مي-8” في مقاطعة روفينسكايا شمال غرب البلاد.
وجاء في بيان نشر على صفحة القوات البرية الأوكرانية في “فيسبوك”: “قتل نتيجة كارثة جوية 4 أشخاص من أعضاء الطاقم بمن فيهم قائد الفرقة الـ16”.
وأضاف “في الساعة 23:27 مساء الأربعاء (29
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مقتل 4 عسكريين بتحطم مروحية عسكرية في أوكرانيا) نشر أولاً على موقع (خطوة برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وجاء في بيان نشر على صفحة القوات البرية الأوكرانية في “فيسبوك”: “قتل نتيجة كارثة جوية 4 أشخاص من أعضاء الطاقم بمن فيهم قائد الفرقة الـ16”.
وأضاف “في الساعة 23:27 مساء الأربعاء (29
هناك تفاصيل اخرى بخصوص مقتل 4 عسكريين بتحطم مروحية عسكرية في أوكرانيا وكالة خطوة برس.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مقتل 4 عسكريين بتحطم مروحية عسكرية في أوكرانيا) نشر أولاً على موقع (خطوة برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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