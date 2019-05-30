مقتل 4 عسكريين بتحطم مروحية عسكرية في أوكرانيا

2019/05/30 | 11:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ خطوة برس أفادت القوات البرية الأوكرانية بمقتل 4 عسكريين جراء تحطم مروحية عسكرية من طراز “مي-8” في مقاطعة روفينسكايا شمال غرب البلاد.وجاء في بيان نشر على صفحة القوات البرية الأوكرانية في “فيسبوك”: “قتل نتيجة كارثة جوية 4 أشخاص من أعضاء الطاقم بمن فيهم قائد الفرقة الـ16”.وأضاف “في الساعة 23:27 مساء الأربعاء (29

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