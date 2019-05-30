الحشد الشعبي يصدر توضيحا مهما بشأن مقطع فيديو لمسلحين يدعون الانتماء له

2019/05/30 | 11:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اصدرت هيئة الحشد الشعبي، الخميس، توضيحا بشأن مقطع فيديو لمسلحين يدعون الانتماء لها، فيما اشارت الى ان ليس لديها اي تمثيل مسلح خارج نطاق الدولة.وقالت الهيئة في بيان تلقت وكالة نون الخبرية، نسخة منه انه "انتشر في بعض مواقع التواصل مقطع فيديو مفبرك لعدد من المسلحين يطلقون على انفسهم اسم جبهة الثوار الاحرار ويضعون على جنبهم راية الحشد الشعبي".واضافت "اننا في الوقت الذي نؤكد فيه على حفظ امن الدولة وسياساتها واحترام الأنظمة والقوانين، ندعو الجميع الى التأكد من مصدر المعلومات وعدم تصديق مثل هكذا مقاطع مزيفة"، معتبرة ان "الهدف من ذلك هو خلط الأوراق وضرب سيادة الدولة".

واكدت ان "الحشد الشعبي هو مؤسسة تابعة للقائد العام للقوات المسلحة وتأتمر بأوامره وتعمل في الاطار الرسمي"، لافتة الى ان "ليس لديها اي تمثيل مسلح اخر خارج نطاق هذا المفهوم".

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