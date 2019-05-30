تحالف الفتح يكشف عن لقاء مرتقب بين مسوؤلين أميركان وإيرانيين في بغداد

2019/05/30 | 11:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف تحالف الفتح عن لقاء تفاوضي مرتقب بين مسؤولين أميركان وايرانيين في العاصمة بغداد.

وقال النائب عن التحالف فاضل الفتلاوي في تصريح ان رئيس الوزراء عادل عبد المهدي سيتوجه خلال الأيام المقبلة الى واشنطن وطهران في زيارة رسمية من اجل التنسيق لعقد الاجتماع التفاوضي بين الطرفين في بغداد.

ولفت الفتلاوي إلى إن العراق يلعب دورا محوريا في تخفيف حدة التوتر بين طهران وواشنطن ودفع مخاطر الحرب عن الخليج العربي.

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