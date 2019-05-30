التقاعد تباشر بدفع مكافأة نهاية الخدمة لمنتسبي الجيش السابق

2019/05/30 | 11:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..باشرت هيئة التقاعد الوطنية، الخميس، بدفع رواتب المتقاعدين المدنيين لشهر حزيران وصرف مكافأة نهاية الخدمة للمتقاعدين المدنيين لوجبة نيسان ٢٠١٩، فيما أكدت دفع مكافأة نهاية الخدمة لمنتسبي الجيش العراقي السابق.وذكرت الهيئة في بيان اطلعت عليه /المعلومة/، أن “الهيئة باشرت بدفع مكافأة نهاية الخدمة لمنتسبي الجيش العراقي السابق ممن قدموا اعتراضات وقبلت اعتراضاتهم مع […]

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