2019/05/30 | 11:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واع / نزاهة البصرة : إحباط محاولةٍ لتهريب فسائل النخيل الممنوعة من الاستيراد

30/05/2019 11:40:00 AM |

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واع / بغداد / ز .أ

اعلنت مديريَّة تحقيق البصرة في هيئة النزاهة ، الخميس ، من إحباط محاولةٍ لتهريب فسائل النخيل الممنوعة من الاستيراد، مُبيِّنةً أن الفسائل كانت مشحونةً على متن إحدى البواخر القادمة من دولةٍ عربيَّةٍ.

وذكر بيان للنزاهة تلقته ( وكالة انباء الاعلام العراقي / واع ) ان "دائرة التحقيقات في الهيئة أشارت، في معرض حديثها عن تفاصيل عمليَّة الضبط، إلى أنَّ فريق عملٍ من مديريَّة تحقيق البصرة قام، بعد التحرِّي وجمع المعلومات ومراقبة وصول الشحنة إلى الباخرة، من ضبط الموادِّ التي تمَّ إفراغها في الشاحنة العائدة لأحد المُتَّهمين الذي تمَّ ضبطه، مُوضحةً أنه تمَّ إدخال الفسائل على أنَّها أشجار زينة بلاستيكيَّة بالتواطؤ مع لجنة الكشف".

وأضافت دائرة النزهة أنَّه "تمَّ تنظيم محضر ضبطٍ أصوليٍّ بالمُتَّهم والمضبوطات في العمليَّة التي تمَّ تنفيذها بموجب مُذكَّرة ضبطٍ قضائيَّـةٍ، وعرضه رفقة المُتَّهم على قاضي التحقيق المُختصِّ؛ لاتِّخاذ الإجراءات القانونيَّة المُناسبة".

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