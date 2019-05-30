جنايات البصرة تقضي بالسجن لمدان احرق جثة ضحيته بعد قتلها

2019/05/30 | 12:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وذكر المركز الاعلامي لمجلس القضاء الأعلى ، في بيان حصل عليه موقع "الغدير"، ان" الهيئة الثانية لمحكمة جنايات البصرة قضت حكما بالاعدام شنقا حتى الموت بحق مدان اقدم على قتل احد المواطنين بواسطة (فأس حديدية) لوجود خلافات سابقة بينهما بحسب اعترافاته".واوضح، ان" المدان اعترف باستدراج المجنى عليه ومن ثم قتله وبعدها قام بنقل الجثة على طريق منفذ الشلامجة ومن ثم حرقها بعد وضع مادة البنزين عليها لإخفاء معالم الجريمة".واشار الى ان" الحكم بحق المدان صدر وفقاً لأحكام المادة 406/1/ أ،ج من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969".انتهى..م.ر

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