مكافحة الارهاب ينفذ عملية نوعية في صحراء الموصل

2019/05/30 | 12:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وذكر بيان للجهاز حصل عليه موقع "الغدير"، ان" قوة من أبطال جهاز مكافحة الإرهاب وبأسناد الطيران ينفذون عملية نوعية في صحراء الموصل".واضاف البيان، ان" العملية اسفرت عن تدمير أربعة أنفاق متجاورة وتشتبك مع مجموعة إرهابية وتقتلهم جميعا وتستولي على أسلحتهم وتجهيزاتهم ، كما دمرت دراجاتهم النارية التي كانوا يستخدمونها في التنقل".انتهى..م.ر

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