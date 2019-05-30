جنايات البصرة: المؤبد لخمسة متاجرين بمخدّر الكريستال

2019/05/30 | 12:21

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بغداد اليوم - البصرة

أعلنت محكمة جنايات البصرة عن إصدارها حكما يقضي بالسجن المؤبد والغرامة بحق خمسة متاجرين بمخدّر الكريستال في المحافظة.وقال مجلس القضاء الاعلى في بيان إن "محكمة جنايات البصرة قضت حكما بالسجن المؤبد والغرامة بعشرة ملايين دينار بحق خمسة مدانين بالمتاجرة بمادة الكريستال المعرفة طبيا بـ(المثيل امفيتامين)"، لافتا إلى "ضبط كمية بملايين الأقراص بحوزتهم".وأضاف المراسل إن "المحكمة اصدرت حكمها استنادا لأحكام المادة 27/ أولا من قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017"، مشيرا إلى "مصادرة أملاكهم المنقولة وغير المنقولة".

بغداد اليوم - البصرة

أفاد مصدر أمني، الخميس (30 أيار 2019)، بوفاة طفلة في السادسة من عمرها بناحية ام قصر جنوب البصرة .

وقال المصدر لـ(بغداد اليوم)، إن "الطفلة توفيت بعد سقوطها بفتحة صرف صحي في في منطقة شارع (8) بناحية ام قصر جنوب الب

بغداد اليوم- البصرة

أصدرت محكمة جنايات البصرة، الخميس (30 أيار 2019)، حكما بالإعدام شنقاً حتى الموت على مدان قتل وأحرق جثة شخص بعد استدراجه الى منزله في قضاء شط العرب.

وأوضح بيان لمجلس القضاء الأعلى، أن "الهيأة الثانية لمحكمة جنايات البصرة

بغداد اليوم - ذي قار

قدم قائممقام قضاء سوق الشيوخ ستار الجابري، استقالته من منصبه بعد فوزه بمقعد نيابي عن محافظة ذي قار بدلاً من أجيال الموسوي.

وطبقا لطلب الاستقالة، فإن "الجابري قدم طلب استقالته الى رئيس مجلس قضاء سوق الشيوخ"، مبر

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