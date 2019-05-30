نائب يكشف عن دخول حليب مسرطن مصدره الأردن إلى العراق

2019/05/30 | 12:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..كشف النائب عن تحالف الفتح محمد كريم ،الخميس، عن معلومات تفيد بدخول حليب مسرطن ومواد غذائية فاسدة مصدرها الأردن إلى العراق، فيما اشار إلى أن تحالفه شكل لجان متابعة بهذا الخصوص.وقال كريم في تصريح لـ/المعلومة/، إن “المعلومات التي حصلنا عليها تفيد دخول حليب مسرطن ومواد غذائية فاسدة دون رقابة حكومية بسبب وجود مافيات […]

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