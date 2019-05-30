2019/05/30 | 12:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 5-JKbnSdIdg

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. خلفا لمسعود البارزاني| برلمان كردستان ينتخب نيجيرفان البارزاني رئيساً للاقليم) نشر أولاً على موقع (قناة الراصد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. خلفا لمسعود البارزاني| برلمان كردستان ينتخب نيجيرفان البارزاني رئيساً للاقليم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الراصد).