امانة بغداد تطلق حملة لازالة التجاوزات في الشعلة

2019/05/30 | 12:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أعلنت أمانة بغداد، الخميس، عن اطلاقها حملة لإزالة عدد من التجاوزات ضمن منطقة الشعلة شمال غربي العاصمة.وذكر بيان للامانة تلقت /المعلومة/ نسخة منه، إن “ملاكات بلدية الشعلة قامت بحملة كبيرة لإزالة التجاوزات ضمن المحلة 462 ومنطقة جكوك”، مشيرة الى ان ” الحملة تضمنت إزالة مشيدات بنائية تتمثل بحمامات وغرف شيدت على الارصفة واسيجة […]

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