نيجيرفان بارزاني يؤدي اليمين في 10 حزيران رئيساً لكوردستان

2019/05/30 | 12:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اربيل (كوردستان 24)- حدد برلمان اقليم كوردستان 10 من حزيران يونيو المقبل موعداً لأداء نيجيرفان بارزاني اليمين القانونية رئيساً للإقليم.

وحصل نيجيرفان بارزاني على 68 صوتاً من بين 81 نائباً كانوا قد حضروا جلسة انتخابه التي عقدها برلمان كوردستان يوم الثلاثاء الماضي.

وعلى الرغم من انسحاب حزب الاتحاد الوطني من جلسة الانتخاب، إلا أن اختيار نيجيرفان بارزاني مَثّل نهاية للجمود السياسي الذي استمر ثمانية اشهر.

وقال برلمان اقليم كوردستان في بيان إن أداء اليمين القانونية بالنسبة للرئيس المنتخب سيجرى يوم الاثنين 10 حزيران يونيو المقبل.

وسيؤدي الرئيس الجديد اليمين داخل البرلمان.

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حقائق عن رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني

ويمهل القانون رئيس الاقليم 30 يوماً لدعوة المرشح الى تشكيل حكومة على أن يكون ذلك من تاريخ اداء اليمين القانونية امام النواب.

ويقول مسؤولون إن نيجيرفان بارزاني سيؤدي القسم ضمن مراسم رسمية يحضرها كبار زعماء ودبلوماسيون من العراق وخارجه.

وينتمي نيجيرفان بارزاني (52 عاما) الى الحزب الديمقراطي الكوردستاني وهو الحزب الذي حصد 45 مقعداً من مجموع 111 مقعداً في البرلمان خلال الانتخابات التشريعية متصدراً بذلك على حزب الاتحاد الوطني الكوردستاني وحركة التغيير (كوران).

ورشح الحزب الفائز مسرور بارزاني لرئاسة الحكومة.



ويحتفظ السياسي الشاب- الذي شغل منصب مستشار مجلس أمن الاقليم- بعلاقات واسعة مع مختلف دول العالم.

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كان العمل تعلق بمنصب رئيس الاقليم في تشرين الثاني 2017 عندما أعلن الرئيس السابق مسعود بارزاني عدم الترشح مجدداً.



وبعد ذلك نُقلت صلاحيات منصبه الى البرلمان والقضاء ورئيس الحكومة، قبل أن يعيد البرلمان تفعيل المنصب مرة اخرى الشهر الماضي.

وسبق أن شغل نيجيرفان بارزاني منصب رئيس الحكومة لفترات متعاقبة، وينظر إليه على انه احد مهندسي انتعاش الاقليم الذي اصبح واحة للاستقرار في العراق.

وتلقى نيجيرفان بارزاني برقيات ورسائل تهنئة من مختلف الزعماء بمن فيهم قادة عراقيون ومسؤولون كبار في شتى دول العالم.





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