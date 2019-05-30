2019/05/30 | 12:30

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الخميس 30 مايو 2019 | 12:09 مساءً | عدد القراءات : 16

هيئة التقاعد تباشر بدفع رواتب المتقاعدين لشهر حزيران

بغداد/...أعلنت هيئة التقاعد الوطنية، الخميس، عن المباشرة بدفع رواتب المتقاعدين المدنيين والعسكريين لشهر حزيران ٢٠١٩.

وقالت الهيئة في بيان، إنها باشرت "بدفع مكافأة نهاية الخدمة لمنتسبي الجيش العراقي السابق ممن قدموا اعتراضات وقبلت اعتراضاتهم مع تكمله صرف فروقات رواتب الشهداء وضحايا الارهاب والدفعة الثانية من فروقات المشمولين بقانون مؤسسة السجناء".

وأضاف البيان، أن "صرف رواتب المتقاعدين أصبح شهريا واعتبارا من شهر حزيران ٢٠١٩ حيث استلم المتقاعدين المدنيين رواتبهم التقاعدية كما يأتي: وجبة شباط تمثل راتب شهري الثاني والثالث ووجبة نيسان تمثل شهري الرابع والخامس والآن راتب الشهر السادس".

وتابع: "اما المتقاعدين العسكريين استلموا الراتب التقاعدي كما يلي: وجبة كانون الثاني تمثل راتب شهري الأول والثاني ووجبة اذار تمثل راتب شهري الثالث والرابع ووجبة حزيران تمثل رواتب شهري الخامس والسادس".

ودعت الهيئة، المتقاعدين الذين لم يستلموا بطاقات الدفع الإلكتروني إلى "توطين رواتبهم التقاعدية والحصول على بطاقات الدفع الإلكتروني من المصارف المخولة بذلك لسهولة استلامهم رواتبهم التقاعدية".انتهى1

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