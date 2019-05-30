حضن محمد سامي لممثلة أمام زوجته مي عمر يثير ضجة.. إليكم ما حدث

2019/05/30 | 12:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أثارت الفنانة ميّ عمر حالة من الجدل بعدما نشرت مجموعة صور تجمعها بالمخرج محمد سامي والفنانة إنجي المقدم، إذ ظهر سامي في الصور يقبل إنجي كما يقبل زوجته ويحتضنهما، الأمر الذي أثار حالة عارمة من الإستياء بين متابعيها.

وتساءل البعض عن كيفية موافقة مي عمر على تعامل زوجها بهذا الإسلوب مع فنانة أخرى، وجاءت التعليقات: “هو عادي كدة واحدة تبقى في حضن جوزك وانتي جنبها”، وجاء تعليق آخر: “انتي فرحانة على ايه”.

وكتبت إحدى المتابعات لها: “خافي على جوزك ممكن يحصلك نفس اللي حصل مع ريم البارودي ، سمية الخشاب خدت أحمد سعد منها”.

وكانت مي عمر تعرضت لإنتقادات كثيرة بسبب إسناد زوجها محمد سامي أدوار كبيرة لها في أي عمل فني يقوم بإخراجه وأحدثهم مسلسل “ولد غلابة” مع أحمد السقا.

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