امير قطر: مستعدون لتوسيع الاستثمارات في العراق وتقديم تسهيلات للمواطنين ورجال الاعمال

2019/05/30 | 12:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النبأ للأخبار/ عقد رئيس مجلس الوزراء عادل عبدالمهدي وامير دولة قطر تميم بن حمد آل ثاني اجتماعا مشتركا بالعاصمة القطرية الدوحة، جرى خلاله بحث تطوير العلاقات بين البلدين وملفات التعاون الاقتصادي والاستثماري، والتطورات الاقليمية ودور البلدين في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة ونزع فتيل الأزمات.وذكر بيان لمكتبه الاعلامي، تلقت وكالة النبأ للأخبار نسخة منه، ان "العراق يحرص على اقامة افضل العلاقات مع المحيط العربي والاسلامي ودول الجوار التي تحولت حدودنا معها الى مناطق أمن واستقرار وإنشاء مدن صناعية"، مشيرا الى، ان "الشعب العراقي عانى طويلا من الحروب الخارجية التي زجه النظام السابق فيها ومازلنا حتى اليوم نتحمل آثارها وندفع الديون لدولة الكويت، اضافة للهجمة الارهابية التي تعرض لها".

واكد عبد المهدي على حرص العراق لبناء علاقات تعاون مع قطر في مختلف المجالات، وبالأخص في المجالات الاقتصادية والبناء والاستثمار والخدمات التي يتطلع اليها شعبنا بعد التحسن الكبير في الاوضاع الأمنية.

من جانبه قال امير دولة قطر، ان "هذه الزيارة التي نتشرف بها مهمة بالنسبة لقطر، وللعراق مكانة خاصة في العالمين العربي والاسلامي.

واضاف، ان وجودكم مهم من اجل تطوير علاقاتنا الثنائية وزيادة التعاون في المجالات الاقتصادية والاستثمارية ونحن نطمح للمزيد ومستعدون لتوسيع الاستثمارات والعمل معا لتقديم تسهيلات للمواطنين ورجال الاعمال في البلدين".

واعرب بن حمد آل ثاني عن الاستعداد الكامل للتعاون مع العراق في جميع المجالات التي تخدم مصالح الشعبين والبلدين.

واشار البيان الى، انه "عقدت اللجنة العراقية القطرية اجتماعا موسعا بحضور اعضاء الوفدين، ناقشت خلالها سبل التعاون الاقتصادي والاستثماري والثقافي والعلمي والتربوي والرياضي ومجالات البناء والاعمار والنفط وتطوير الكهرباء وتسهيل منح تأشيرات الدخول المتبادل".

وتم في ختام الاجتماع توقيع مذكرتي تفاهم في المجال الثقافي والعلمي والتربوي، وفقا للبيان.

ووصل عبد المهدي يوم الاربعاء الى الدوحة، على رأس وفد حكومي ضم نائب رئيس مجلس الوزراء وزير النفط ووزراء الإعمار والاسكان والتجارة والتعليم العالي والبحث العلمي والشباب والرياضة والكهرباء.



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