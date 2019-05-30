تحديد جلسة اليمين لنيجيرفان بارزاني

2019/05/30 | 12:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {اربيل : الفرات نيوز} حدد برلمان اقليم كردستان، الخميس، يوم العاشر من حزيران المقبل موعداً لأداء نيجيرفان بارزاني اليمين القانونية رئيساً للإقليم.

وقال برلمان اقليم كردستان في بيان إن "أداء اليمين القانونية بالنسبة للرئيس المنتخب سيجرى يوم الاثنين 10 حزيران المقبل".



وسيؤدي الرئيس الجديد اليمين داخل البرلمان.وحصل نيجيرفان بارزاني على 68 صوتاً من بين 81 نائباً كانوا قد حضروا جلسة انتخابه التي عقدها برلمان كردستان يوم الثلاثاء الماضي.وعلى الرغم من انسحاب حزب الاتحاد الوطني من جلسة الانتخاب، إلا أن اختيار نيجيرفان بارزاني مَثّل نهاية للجمود السياسي الذي استمر ثمانية اشهر.ويمهل القانون رئيس الاقليم 30 يوماً لدعوة المرشح الى تشكيل حكومة على أن يكون ذلك من تاريخ اداء اليمين القانونية امام النواب.ويقول مسؤولون إن نيجيرفان بارزاني سيؤدي القسم ضمن مراسم رسمية يحضرها كبار زعماء ودبلوماسيون من العراق وخارجه.وينتمي نيجيرفان بارزاني {52 عاما} الى الحزب الديمقراطي الكردستاني وهو الحزب الذي حصد 45 مقعداً من مجموع 111 مقعداً في البرلمان خلال الانتخابات التشريعية متصدراً بذلك على حزب الاتحاد الوطني الكردستاني وحركة التغيير {كوران}.ورشح الحزب الفائز مسرور بارزاني لرئاسة الحكومةوكان العمل قد عُلق بمنصب رئيس الاقليم في تشرين الثاني 2017 عندما أعلن الرئيس السابق مسعود بارزاني عدم الترشح مجدداً.وبعد ذلك نُقلت صلاحيات منصبه الى البرلمان والقضاء ورئيس الحكومة، قبل أن يعيد البرلمان تفعيل المنصب مرة اخرى الشهر الماضي.وسبق أن شغل نيجيرفان بارزاني منصب رئيس الحكومة لفترات متعاقبة، وينظر إليه على انه احد مهندسي انتعاش الاقليم الذي اصبح واحة للاستقرار في العراق.وتلقى نيجيرفان بارزاني برقيات ورسائل تهنئة من مختلف الزعماء بمن فيهم قادة عراقيون ومسؤولون كبار في شتى دول العالم.انتهى

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