الإقليم يعلق على قرار بغداد بمنع إستيراد المثلجات والمشروبات الغازية

2019/05/30 | 12:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} علق اقليم كردستان، على قرار الحكومة الاتحادية في بغداد بمنع إستيراد المثلجات والمشروبات الغازية لدعم المنتوج المحلي.

وقال المدير الفني والمشرف على المعامل في المديرية العامة للتنمية الصناعية بوزارة التجارة والصناعة في إقليم كردستان، مصطفى زبير في تصريح صحفي "إنهم يؤيدون قرار الحكومة الاتحادية بهدف تطوير وحماية المنتج المحلي".وأضاف "عند صدور قرار بزيادة الرسوم الجمركية أو منع استيراد سلعة ما، تجب الموازنة بين مصالح المستهلك والمصنّع والتاجر، إلا أن القرار يراعي فقط مصلحة المصنّع المحلي، لذا لدينا مآخذ عليه سنعرضها على بغداد".وأكد زبير "مهما زيدت الرسوم المفروضة على المثلجات المستوردة لا تستطيع المصانع المحلية منافسة المنتجات الإيرانية من حيث الأسعار حيث أن كلفة الإنتاج في إيران منخفضة جداً، لهذا لجأت الحكومة الاتحادية إلى خيار منع استيراد هذه البضاعة".وبعد توحيد التعرفة الجمركية بين إقليم كوردستان والعراق، يلتزم الإقليم بكل قرارات الحكومة الاتحادية الخاصة بزيادة أو تقليل الرسوم الجمركية ومنع استيراد البضائع، ويقول مدير عام جمارك إقليم كردستان، سامال عبدالرحمن: "صدر هذا القرار في بغداد ولم يتم إعلامنا به بعد بصورة رسمية، لهذا لن نتحدث عن تنفيذه من عدمه".يشر الى انه ولغرض حماية وتعزيز الانتاج المحلي، سيمنع اعتباراً من مطلع الشهر المقبل استيراد المثلجات والمشروبات الغازية وغير الغازية إلى العراق.انتهى

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