القبض على متهمين بالارهاب والقتل والسرقة في بغداد

2019/05/30 | 12:40

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بغداد:سومر نيوز

اعلنت قيادة عمليات بغداد، الخميس، من القاء القبض على متهمين بالارهاب والقتل والسرقة في مناطق متفرقة من ...

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