نائب: البرلمان بحاجة إلى تصحيح مسار والرئاسة تتحمل المسؤولية

2019/05/30 | 12:40

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بغداد:سومر نيوز

أكد النائب عن تحالف البناء عباس يابر العطافي، الخميس، أن مجلس النواب بحاجة إلى تصحيح مسار عمله الحالي، ...

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