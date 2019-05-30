الاحتلال يعتقل 12 فلسطينيا بينهم طفلان وقيادي بحماس

2019/05/30 | 12:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..شنت قوات الاحتلال الصهيوني، اليوم الخميس، حملة اعتقال ودهم في عدد من مدن الضفة الغربية المحتلة.وأفادت وكالة “فلسطين الآن”، نقلا عن مصادر محلية وأمنية، أن قوات الاحتلال اعتقلت 12 مواطنا من مدن نابلس والخليل وطوباس، وقلقيلية.فمن مدينة طوباس، اعتقلت قوات العدو القيادي في حركة حماس الأسير المحرر نادر مصطفى صوافطة (44 عامًا)، […]

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