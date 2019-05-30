صادقون: ملف الوزارات المتبقية لن يحسم مطلقاً ما دام بيد الكتل السياسية

2019/05/30 | 12:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال النائب عن كتلة صادقون البرلمانية عبد الأمير تعيبان، ان ملف الوزارات الأربع المتبقية لن يحسم مطلقاً ما دام بيد الكتل السياسية.

واكد تعيبان، ان ملف الحقائب الوزارية أصبح الحديث فيه أمراً مخجلاً، مشيرا الى ان ما يجري اليوم يمكن اعتباره أمراً معيباً، حيث يتم يوميا تقديم أسماء مرشحين وبعدها يتم استبعادهم لاسباب عدة.

وشدد تعيبان على أن ملف الحقائب الوزارية المتبقية لن يحسم نهائياً ما دام بيد الأحزاب السياسية، لأن كل طرف جاء بشخصية مقربة منه من أقربائه ويرغب بأن يجعله وزيراً.

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