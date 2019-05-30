صحة ديالى تعلن إنقاذ حياة شاب تعرض للغرق في حوض للأسماك

2019/05/30 | 12:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

أعلنت دائرة صحة ديالى، اليوم الخميس، عن انقاذ حياة شاب تعرض للغرق في حوض اسماك لأكثر من 15 دقيقة في مستشفى بعقوبة التعليمي.

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