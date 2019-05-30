المقاتلة القاذفة الأكثر تطورا تشارك في الحرب السورية.. اليكم التفاصيل

2019/05/30 | 12:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شاركت طائرات “سو-34” في الحرب السورية ضد الإرهاب.وكان استخدام 4 مقاتلات قاذفة من طراز “سو-34″ في سوريا أول استخدام قتالي لـ”سوخوي 34” خارج روسيا.

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