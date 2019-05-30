اهالي قرية بكركوك يشتبكون مع

2019/05/30 | 12:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت خلية الاعلام الامني، الخميس، ان اهالي قرية بكركوك اشتبكوا مع عناصر "داعش"، فيما اشار الى ان الحصيلة بلغت شهيد وسبعة جرحى.وقالت الخلية في بيان تلقت وكالة نون الخبرية، نسخة منه ان "اهالي قرية الافتخارات التابعة لقضاء داقوق بمحافظة كركوك، اشتبكوا مع عناصر من عصابات داعش الإرهابية".

واضافت ان "ذلك ادى الى استشهاد احد المواطنين واصابة ٧ أخرين، وحرق محاصيل زراعية".

يذكر ان تنظيم "داعش" يقوم بين فترة واخرى بتنفيذ عمليات ارهابية تستهدف المدنيين وعناصر الاجهزة الامنية في المناطق الامنة التي كانت خاضعة تحت سيطرة التنظيم.

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