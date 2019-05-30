امانة بغداد: الدخول الى الزوراء خلال ايام العيد مجانا

2019/05/30 | 12:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت امانة بغداد، اليوم الخميس، عن اكمال الاستعدادات الخاصة بعيد الاضحى لاستقبال العوائل في الحدائق والمتنزهات والمرافق السياحية.وقالت الامانة في بيان مقتضب تلقت وكالة نون الخبرية نسخة منه، إن "الدخول الى متنزه الزوراء الذي يعد من اكبر المرافق الترفيهية في العاصمة سيكون مجانا خلال ايام العيد لاستقبال الاسر البغدادية و الوافدين من المحافظات الاخرى".

وكانت امانة بغداد قد اعلنت، الاثنين الماضي، أن ايّام العيد ستشهد افتتاح متنزه 14 تموز والذي يعد من اقدم متنزهات الشرق الاوسط والوطن العربي وثاني اكبر متنزهات بغداد بعد متنزه الزوراء بعد اعادة تأهيله.

وقرر مجلس الوزراء تحديد عطلة عيد الفطر المبارك اعتباراً من يوم الثلاثاء الموافق الرابع من حزيران المقبل.

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