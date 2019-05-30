2019/05/30 | 12:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واع / شرطة بابل : اعتقال شخص قتل مدنياً بسبب خلاف على حصة مائية

واع / مكتب بابل / س .أ

أعلنت قيادة شرطة بابل، الخميس، عن اعتقال شخص قتل مدنياً بسبب خلاف على حصة مائية لأرض زراعية غرب مدينة الحلة.

وذكر بيان لـ القيادة تلقته( وكالة انباء الاعلام العراقي / واع ) إن "معلومات وردت عن جريمة قتل حدثت لشخص أربعيني بواسطة آلة حادة (سكين) من خلال التهجم عليه بداره الواقعة في ناحية أبي غرق غرب مدينة الحلة من قبل منفذ الجريمة بسبب خلافات على حصة مائية لأرض زراعية تعود للمقتول والهروب إلى جهة مجهولة".

وأضافت، أن "فريق عمل مشترك من قسم شرطة البلدة الصوب الكبير ومكافحة الاجرام شُكل للبحث والتحري عن القاتل، حيث أثمرت الجهود وبعد ساعات قليلة عن القبض على مرتكب الجريمة في ناحية النيل شمالي الحلة بالتعاون مع جهاز الأمن الوطني"، مشيرة إلى أن "القوة نقلت المعتقل إلى مركز للاحتجاز الأمني لاستكمال ما يلزم من الإجراءات القانونية بحقه".

يشار إلى أن القوات الأمنية في محافظة بابل تعلن بين فترة وأخرى عن اعتقال العديد من المطلوبين للقضاء بتهم جنائية و"إرهابي

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