2019/05/30 | 12:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: pw6hFxF4-Hg

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. اروع محاورة ممكن تسمعها (ياهو اليمر تكله بس انت أهواك .. حتى اليمر بجنازة هم صارحته)) نشر أولاً على موقع (قناة الرشيد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

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