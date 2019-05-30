2019/05/30 | 12:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد الأطباء الأمريكيون من مستشفى Sharp Mary Birch في مدينة سان دييغو بأنهم تمكنوا من إبقاء طفلة ولدت بوزن تفاحة كبيرة، 245 غراما، على قيد الحياة.ويمكن اعتبار تلك الطفلة، حسب القائمة الرسمية التي أعدتها جامعة أيوا الأمريكية، أصغر مولود في العالم.وقالت وكالة “نوفوستي” الروسية إن الطفلة ولدت في ديسمبر عام 2018 في الأسبوع

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ولادة طفلة بوزن تفاحة وكالة صدى الاعلام للانباء.

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