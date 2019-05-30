الدفاع التركية تعلن تحييد 4 مسلحين شمالي العراق

2019/05/30 | 12:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم الخميس، تحييد 4 مسلحين من منظمة “بي كا كا”، في إطار عملية “المخلب” المستمرة في منطقة هاكورك شمالي العراق، ليرتفع العدد إلى مقتل 19 مسلحا .وذكر بيان لوزارة الدفاع انه :” ضمن عملية المخلب التي انطلقت في 27 أيار الجاري ، تمكنت القوات التركية من تحييد 4 مسلحين في […]

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