تايوان تجري مناورات عسكرية

2019/05/30 | 12:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..بدأت القوات الجوية والبحرية والبرية في تايوان، الخميس، تدريبات على التصدي لقوة غازية، في حين تعهد وزير الدفاع بحماية الجزيرة في مواجهة تهديدات عسكرية متصاعدة من قبل الصين.ووفقا لوكالة “رويترز” فقد نفذت طائرات مقاتلة ضربات وفتحت سفن حربية النار لتدمير رأس جسر للعدو، بينما شارك أكثر من 3000 جندي في تدريب بالذخيرة الحية […]

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