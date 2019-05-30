2019/05/30 | 12:52

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نيمار يؤمن بإمكانية مغاردة باريس سان جيرمان في انتقالات الصيف

يبحث البرازيلي نيمار دا سيلفا، لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، عن

فرص لمغادرة ناديه والعودة لبرشلونة. اللاعب البرازيلي رحل عن البارسا في صيف 2017 مقابل 222 مليون

يورو.وتوضح صحيفة "سبورت" الإسبانية نقلاً عن "Esporte Interativo"

البرازيلية أن عودة نيمار لبرشلونة أمر محتمل.يقول مارسيلو بيتشلر، وهو صحفي مقرب من نيمار، أن النجم البرازيلي

يركز حاليًا على كوبا أمريكا، لكن ممثليه متفائلون بشأن العودة

لبرشلونة، وأوضح نيمار أن هناك فرص حقيقية لمغادرة باريس هذا

الصيف.لقد أخبر نيمار زملائه السابقين في برشلونة عن رغبته في العودة، وليس

سراً أنه صديق حميم للغاية مع ليونيل ميسي ولويس سواريز، كلاهما

سيرحبان بعودة البرازيلي للنادي.

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