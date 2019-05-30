شركة زين تطلق ’’باقات بكيفي’’ اليومية والاسبوعية والشهرية.. اتصالات مجانية لجميع الشبكات

2019/05/30 | 12:52

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بغداد اليوم -ح بغداد

أعلنت زين العراق، إحدى شركات مجموعة زين الرائدة في خدمات الاتصالات والبيانات المتنقلة في منطقة ا...





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