الغارديان تتحدث عن انفراجة في العلاقات القطرية السعودية

2019/05/30 | 12:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / خطوة برس تناولت صحيفة الغارديان البريطانية، في عددها اليوم الخميس مشاركة قطر في قمة طارئة لمجلس التعاون الخليجي تعقد في مكة ومدلول ذلك على العلاقات مع السعودية.صحيفة الغادريان، نشرت مقالا لمحررها الدبلوماسي بعنوان “مشاركة قطر في قمة يشير إلى انفراجة في العلاقات مع السعودية”.ويقول الكاتب إن موافقة رئيس الوزراء القطري على

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